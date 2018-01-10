Прокуратура проводит проверку по факту нападения леопарда на малолетнего ребенка, произошедшего в местном зоопарке, сообщили Deita.ru в ведомстве.

По факту травмирования малолетнего ребенка после нападения на него леопарда, произошедшего в зоопарке в январе, Уссурийская городская прокуратура организовала проверку с выездом на место случившегося.

В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка тому, насколько принятые руководством зоопарка меры безопасности соответствуют действующего законодательству, в том числе правилам техники безопасности и производственной санитарии. В частности, будут проверены защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, на предмет надежности.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Напомним, накануне леопард покусал двухлетнего ребенка в зоопарке села Борисовка Уссурийского городского округа, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Родители малыша незамедлительно отправились в больницу, где медики диагностировали повреждения в виде рваных ран и укусов.

Как рассказали в ведомстве, именно медицинские работники обратились в правоохранительные органы и сообщили об инциденте в зоопарке.

Установлено, что семья из Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. Когда родители отвлеклись на старшего сына, младший остался без присмотра у клетки с леопардом. Малыш подошел близко к клетке с диким хищником, который схватил его лапами за голову. Медики оказали ребенку неотложную помощь.

Михаил Грач