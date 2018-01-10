Мужчина в состоянии наркотического опьянения поджег дом в Тюмени, сообщает «Deita.ru».

Девятиэтажная малосемейка вспыхнула как спичка, огонь распространился очень быстро и на момент приезда пожарных бушевал на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.

Как пишет РИА ФАН, погиб один человек, который до сих пор остается неопознанным. Для установления личности погибшего будет проводиться генетическая экспертиза.

Кроме того, среди жильцов сгоревшего дома было очень много незаконно проживающих, поэтому в настоящее время в гостиницу заселены только 18 человек, из них 3 детей.

Подозреваемый в поджоге уже задержан.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что серьезный пожар напугал жителей многоэтажки во Владивостоке.

Таисия Масина