В Якутии село Усть-Янск Усть-Янского района полностью подтопило паводковыми водами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на центр мониторинга и прогнозирования Службы спасения РС(Я).

По информации центра, на реке Яна около выхода в устьевую часть образовался огромный затор льда. В результате уровень воды у Усть-Янска поднялся до 1162 сантиметров при критическом 1023 сантиметра. Как отмечают в Службе спасения, в случае сохранения заторных явлений в районе этого села ожидается дальнейший подъем воды.

Людей эвакуируют вертолетом. По словам начальника оперативной группы Службы спасения Михаила Осипова, из-за подтопления здания дизельной электростанции в селе нет света. Котельная пока работает от резервного источника питания. За ночь вода прибыла на 37 сантиметров.

По данным регионального управления МЧС РФ, пострадали 265 человек.

Ирина Петрова