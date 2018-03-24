Молодой человек из Краснодара изнасиловал отвергавшую его девушку, а затем пообещал на ней жениться, сообщает DEITA.RU.

Он несколько раз делал предложение своей возлюбленной до совершения преступления, однако она отказывалась. Последнего отказа, как пишет Лайф, парень пережить не смог и, находясь в алкогольном опьянении, достал нож и и изнасиловал жертву.

Во время суда, который приговорил злоумышленника к 4,5 года лишения свободы, он заявил, что женится на пострадавшей после выхода из колонии.

Таисия Масина