В 2018 году цены на бензин в России могут вырасти на 5,3 процента, сообщает DEITA.RU. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

При этом в Центробанке отметили, повышение акциз планируется провести в два этапа. Первый прошел 1 января, второй ожидается 1 июня.

«За год акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17 процентов, что приведет к росту цен за один литр бензина на 2 рубля 7 копеек», — говорится в докладе.

Ранее прошла информация о том, что альтернативное автомобильное топливо из смеси этилового спирта и продуктов нефтепереработки создали российские ученые.

Екатерина Лапкина