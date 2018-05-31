Настоящее лето пообещали приморские синоптики жителям региона, сообщает DEITA.RU.

Сегодня, 31 мая, в крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +13...+28 °C.

Во Владивостоке осадков не ожидается, облачно с прояснением, ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C.



В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +25...+27 °C.



В Находке возможен небольшой дождь, однако он не повлияет на температуру воздуха, который прогреется до +20...+22 °C.



Таисия Масина