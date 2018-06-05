Пожилая горожанка позвонила в полицию Владивостока и сообщила о нападении агрессивного водителя автомобиля такси.

Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, женщина рассказала, что она припарковалась на парковке возле одного из торговых центров в Первореченском районе, когда у нее произошел конфликт с неизвестным мужчиной.

Рулевой Honda Fit с оракалом такси потребовал освободить место на парковке, стал ее оскорблять, а затем разбил зеркала заднего вида на машине горожанки и быстро уехал с места происшествия.

Шокированная хамским поведением таксиста женщина незамедлительно сообщила о нападении в полицию. Она описала внешность хулигана, а стражи порядка приступили к его поискам.

По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов