Интересные и полезные мероприятия ждут владивостокцев в предстоящие выходные – 13 и 14 января, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

Городские библиотеки откроют свои двери для желающих почитать, пообщаться на иностранном языке с носителем, посмотреть фильм и сыграть в шахматы.

Кроме того, порадуют жителей города и зрелищные спортивные мероприятия - это и открытый кубок по рукопашному бою, и турнир по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока, и первый этап открытого чемпионата Владивостока по мотокроссу на озере Чан, и мастер-класс хоккеистов основного состава команды «Адмирал».

Отмечается, что на все мероприятия вход бесплатный.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что зрелищные гонки пройдут в Приморье.

Таисия Масина