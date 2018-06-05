Источник изображения: «Deita.ru»
НАТО планирует создать оперативный резерв на случай нападения со стороны России, сообщает DEITA.RU.
Данный резерв будет дополнением к уже существующим силам НАТО, которые насчитывают сейчас 20 тысяч человек. Как пишет Die Welt, новое подразделение будет состоять из 30 тысяч человек, представленных несколькими странами-союзниками, в распоряжение которых предоставят несколько сот истребителей и кораблей.
Отмечается, что инициатор создания резерва - США, но ведущая роль в формировании принадлежит Германии.
Таисия Масина