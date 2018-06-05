Солдаты
Источник изображения: «Deita.ru»

НАТО планирует создать оперативный резерв на случай нападения со стороны России, сообщает DEITA.RU.

Данный резерв будет дополнением  к уже существующим силам НАТО,  которые насчитывают сейчас 20 тысяч человек. Как пишет Die Welt, новое подразделение будет состоять из 30 тысяч человек, представленных несколькими странами-союзниками, в распоряжение которых предоставят  несколько сот истребителей и кораблей. 

Отмечается, что инициатор создания резерва - США, но ведущая роль в формировании принадлежит Германии.

Таисия Масина

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