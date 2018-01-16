Соглашение о совместной деятельности заключили в пятницу во Владивостоке Дальневосточное отделение Российской академии наук, Приморская торгово-промышленная палата и Бизнес-клуб «Авангард», сообщает DEITA.RU. Стороны договорились совместными усилиями и в интересах региона способствовать укреплению деловых связей между наукой и бизнесом, созданию благоприятных условий для инвестиций и инноваций, коммерциализации результатов научных исследований.

Подписи под документом, срок действия которого три года с перспективой автоматической пролонгации, поставили председатель ДВО РАН, академик В.И.Сергиенко, президент союза «Приморская торгово-промышленная палата» Б.В. Ступницкий и президент ассоциации «Бизнес-клуб «Авангард» В.В.Калюжный.

Как отметил в преамбуле встречи председатель ДВО РАН, академик В.И.Сергиенко, дальневосточные академические институты являются владельцами тысяч патентов на изобретения, которые могли бы принести огромную пользу экономике региона, но из которых по причинам, не имеющим никакого отношения, ни к бизнесу, ни к экономике, ни, тем более, к науке, пока оказались востребованы лишь единицы.

При этом некоторые из разработок уже доведены до стадии промышленного производства и даже успешно используются. К сожалению, в неприлично ограниченных масштабах, несоответствующих реальной потребности. Например, медицинские препараты Тихоокеанского института биоорганической химии или универсальный очиститель пресной воды, разработанный в Институте химии ДВО РАН. Эти и другие разработки не просто готовы к массовому производству, они доказали свою конкурентоспособность.

Но современный рынок – сложный механизм, для успешного продвижения на котором может быть недостаточно даже очевидных потребительских преимуществ. Ученый не имеет ни навыков, ни времени для решения проблем подобного рода. Здесь ему необходима профессиональная поддержка заинтересованных маркетологов и предпринимателей, специалистов, которые могли бы не только правильно просчитать экономику проекта, но и преодолеть часто невидимые глазу «подводные камни».

В качестве первого практического шага стороны договорились о проведении ознакомительных экскурсий, своего рода бизнес-туров для предпринимателей в институты ДВО РАН, владеющие наиболее продвинутыми и перспективными в рыночном смысле инновационными продуктами.

Начало этих туров, принять участие которых смогут и представители СМИ, решено приурочить к грядущему в начале февраля Дню российской науки. Если это получится, то тогда можно будет всерьез говорить о совместном формировании в регионе инновационной политики на базе ускоренного развития науки, образования и высоких технологий. Ведь ученые ДВО РАН ежегодно получают на свои изобретения около ста патентов.

Екатерина Лапкина