Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко представил отчет о работе краевой администрации за 2017 год, сообщает DEITA.RU.

В ходе очередного заседания Законодательного Собрания глава региона призвал парламентариев разработать и реализовать в текущем году такие проекты, которые позволят повысить качество жизни приморцев.



Пришло время озаботиться этим моментом, уверен врио губернатора. Так, в рейтинге качества жизни населения в России Приморский край занял 48 место из 85 регионов. Вместе с тем, среди регионов Дальнего Востока по данному показателю Приморье на четвертом месте.



«Самая главная наша задача на сегодняшний день – поднять качество жизни каждого приморца. Над этим и будем работать», – обратился Тарасенко к парламентариям.



Вклад в улучшение данного показателя, по его мнению, внесет комплексная работа, касающаяся как создания новых производств и рабочих мест, улучшения жизни на селе, повышения качества услуг ЖКХ, так и строительства социальной инфраструктуры, развития сфер образования и здравоохранения.



Важно в этой связи сохранить меры социальной поддержки жителей края, которыми, в настоящее время пользуются более 700 тысяч человек - более 35% всего населения Приморья.



«В 2017 году на эти цели потрачено более 15 миллиардов рублей, а на 2018 год предусмотрено более 16 миллиардов. Это и ежемесячные пособия, и доплаты к пенсиям, региональный материнский капитал, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в крае действует 55 мер социальной поддержки», – заявил врио Губернатора.



Обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и снизить уровень бедности в два раза – именно такую задачу поставил президент и Приморью необходимо ей соответствовать, подчеркнул Тарасенко. Для этого в крае уже разработан соответствующий план мероприятий. Предполагается, что по итогам его реализации к 2020 году в крае среднедушевые денежные доходы населения составят более 41,5 тысячи рублей, численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума не превысит 11,5%.



Вместе с тем, логично, что улучшение уровня жизни проживающего населения неразрывно связано с улучшением демографической ситуации. По словам Андрея Тарасенко, это можно сделать за счет расширения комплекса региональных мер по поддержке семей с детьми, решения проблемы доступного жилья для молодых специалистов, создания комфортных условий жизни в крае.



«Отмечу, что на меры социальной поддержки семьям с детьми в 2018 году в бюджете Приморского края предусмотрено более 3,5 миллиардов рублей. В том числе, на ежемесячные денежные выплаты семьям, в которых родился первый ребенок», – акцентировал руководитель Приморья.



Тарасенко не стал отрицать: уменьшение численности населения, которое продолжается на протяжении последних 27 лет - одна из основных проблем Приморского края.



«С 1991 года число жителей сократилось на 16,8%. Нас стало меньше на 386 тысяч человек. И такая тенденция характерна для всех регионов Дальнего Востока. Наша задача – переломить эту ситуацию. Действовать надо по всем направлениям: расширять комплекс региональных мер по поддержке семей с детьми, решать проблему доступного жилья для молодых специалистов, создавать комфортные условия жизни в крае».



Важным показателем, характеризующим качество жизни приморцев является состояние сферы здравоохранения. Обозначив результаты работы за прошлый год, Андрей Тарасенко озвучил планы на будущий период. В частности, напомнил о необходимости решения задачи, которую поставил президент России Владимир Путин, – реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.



«В прошлом году мы возобновили строительство онкодиспансера в Приморье после четырех лет “заморозки”. В марте здесь завершены строительно-монтажные работы, и в ближайшее время он будет введен в эксплуатацию. Кроме того, достигнута договоренность с инвесторами о создании центра ядерной и протонной медицины на острове Русский. До конца года медицинский центр ДВФУ будет оснащен скоростным ПЭТ/КТ-сканером и циклотроном с радиохимической лабораторией», – акцентировал внимание Андрей Тарасенко.



Кроме этого, по словам главы, более 11 тысяч приморцев в прошлом году получили высокотехнологическую медицинскую помощь с использованием сложных и уникальных медицинских технологий, основанных на современных достижениях науки и техники.



Нам удалось добиться снижения младенческой и детской смертности, а также снизить смертность от болезней органов дыхания и туберкулеза, от злокачественных новообразований на 1,7%. Благодаря самолетам санитарной авиации врачам удалось своевременно оказать помощь 240 пациентам», – заявил Андрей Тарасенко.



Вместе с тем, Андрей Тарасенко назвал ключевым направлением работы обеспечение кадровой потребности в медицине.



«Во всех поездках по краю я обязательно бываю в местной школе и больнице. Проблема везде одинаковая – в больницах не хватает врачей, в школах – учителей. А те, что есть, работают с двойной нагрузкой. Какое бы современное медицинское оборудования мы не приобрели, но, если на нем некому работать, оно превращается в бесполезный кусок металла. Сегодня наша задача – привлечь молодые кадры в города и районы Приморья».



С этим выводом врио соглашается проректор ТГМУ Лидия Транковская.













Комментируя представленный отчет, она отметила, что более половины обучающихся — это студенты целевой подготовки, которые учатся под готовые рабочие места в поликлиниках и больницах Приморья:



«Более половины наших студентов – это обучающиеся, которые приняты в вуз по договору целевой подготовки специалистов для конкретных учреждений здравоохранения. Соответственно максимально ранняя адаптация, знакомство с тем учреждением, в котором предстоит трудится, коллективом, наставником, материально-технической базой – все это способствует подготовке высококлассного специалиста. Наши студенты нацелены на конечный результат – на получение знаний и навыков в своей профессии», – отметила Лидия Транковская.



Привлечение высококвалифицированных кадров, действительно, одно из ключевых условий развития любой отрасли экономики, считает председатель Общественного экспертного совета по промышленной политике в Приморском крае Роман Титков. Для решения этой задачи, необходим целый комплекс мер.















«Очень многое было сказано о комплексе мер. Это не просто промышленность сама по себе, это дороги, тарифы, обучение. Вообще очень сильная связка “бизнес–власть–образование”. Еще один важный момент – экономические трудности в стране, рост валюты, а значит закуп иностранной комплектации, ведущий к росту себестоимости продукции. Посмотрите, в каком окружении мы живем. У нас Китай рядом, индустриализованный, сильный конкурент, рядом Сибирь, Москва, где совсем другие тарифы на транспорт и сырье, другие зарплаты. Во всех этих условиях мы должны свои конкурентные преимущества реализовать», – подчеркнул эксперт.

Врио губернатора обратил внимание депутатов, что в настоящее время заканчивается подготовка Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года. «В результате мы должны получить обоснованную систему приоритетов, целей и задач социально-экономического развития на долгосрочную перспективу. Для реализации планов развития Приморского края необходимо сформировать соответствующие финансовые ресурсы и механизмы. Ресурсы будут расходоваться на наиболее значимые проекты с максимальным результатом. И конечно будет внимательно отслеживаться эффективность расходования средств».



Андрей Горюнов

