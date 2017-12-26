Внешнеторговый оборот по краю за январь-сентябрь 2017 года составил 5107.1 млн. долларов США, в том числе экспорт – 2311.8, импорт – 2795.3 млн. долларов США, сообщили Deita.ru в Приморскстате.

Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса (-483.5 млн. долларов США).

Основными торговыми партнерами края остаются: Китай (48% внешнеторгового оборота), Республика Корея (17%) и Япония (11%).

Наибольшие объемы в товарной структуре экспорта приходились на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (36%), минеральные продукты (32%), древесину и изделия из нее (13%).

В товарной структуре импорта преобладали машины и транспортные средства (42%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (22%).

В январе-сентябре текущего года внешний оборот транспортных услуг составил 772 млн. долларов. При этом организации края экспортировали (оказали) зарубежным контрагентам транспортных услуг на 610.2 млн. долларов США, импортировали – на 161.8 млн. долларов США.

Михаил Грач