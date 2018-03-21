На заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности 21 марта депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе города Владивостока принять в первом чтении проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав города Владивостока», сообщает DEITA.RU.

Как пояснила председатель комитета Роза Чемерис, проект МПА разработан в целях приведения Устава в соответствие с действующим федеральным и краевым законодательством.

В частности, проектом МПА предлагается изложить в новой редакции один из вопросов местного значения, касающийся утверждения правил благоустройства территории городского округа, осуществления контроля за их соблюдением, организации благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами. Также предусматривается, что утверждение правил благоустройства территории муниципального образования является исключительной компетенцией представительного органа.

По проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав города Владивостока» комитет рекомендовал Думе назначить публичные слушания на 26 апреля текущего года.

На заседании комитета депутаты рассмотрели составы комиссий при Думе города Владивостока по вопросам депутатской этики; по разработке антикризисных мер и борьбе с коррупцией.

В итоге комитет рекомендовал Думе утвердить комиссию по вопросам депутатской этике в составе депутатов: Руслана Галицкого, Елены Новицкой, Василисы Сысоевой, Людмилы Таран, Розы Чемерис.

В состав комиссии по разработке антикризисных мер и борьбе с коррупцией рекомендованы депутаты: Виктор Аблапов, Василий Васильев, Иван Голубка, Кирилл Григорьев, Геннадий Куликов, Станислав Примаченко, Евгений Тесленко, Виктор Федоров, Роза Чемерис.

Также комитет рекомендовал Думе города Владивостока утвердить рабочую группу по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, обеспечивающих безопасность дорожного движения, которая будет действовать при Думе города Владивостока в составе депутатов: Виктора Аблапова, Сергея Бочина, Евгения Ляшенко, Дениса Русинова, Станислава Примаченко, Александра Шукевича, Розы Чемерис. В том числе в рабочую группу войдут представители администрации города Владивостока, ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

На заседании комитета депутаты рассмотрели обращение общественной организации «Центр правовой защиты и улучшения качества жизни граждан». Общественная организация предложила внести ряд изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе Владивостоке. По результатам обсуждения комитет принял решение подготовить проект МПА о внесении изменений в данное положение.

Екатерина Лапкина