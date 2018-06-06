Источник изображения: ИА «Deita.ru»
Самым богатым человеком в России признан Владимир Лисин, хозяин Новолипецкого металлургического комбината, сообщает DEITA.RU.
По данным издания Bloomberg, его состояние оценивается в более чем 20 миллиардов долларов. Отмечается, что оно увеличившись с начала года на 2,17 миллиарда долларов, как только подорожали акции комбината.
При этом в общем списке богатейших людей планеты Лисин занял лишь 45-е место.
Отмечается, что кроме Новолипецкого металлургического комбината, Владимир Лисин является владельцем транспортного холдинга Universal Cargo Logistics, которому принадлежит судоходно-судостроительная компания Volgo-Balt Transport Holding. Также он владеет радиостанцией Business FM.
Таисия Масина