Самым богатым человеком в России признан Владимир Лисин, хозяин Новолипецкого металлургического комбината, сообщает DEITA.RU.

По данным издания Bloomberg, его состояние оценивается в более чем 20 миллиардов долларов. Отмечается, что оно увеличившись с начала года на 2,17 миллиарда долларов, как только подорожали акции комбината.

При этом в общем списке богатейших людей планеты Лисин занял лишь 45-е место.

Отмечается, что кроме Новолипецкого металлургического комбината, Владимир Лисин является владельцем транспортного холдинга Universal Cargo Logistics, которому принадлежит судоходно-судостроительная компания Volgo-Balt Transport Holding. Также он владеет радиостанцией Business FM.

Таисия Масина