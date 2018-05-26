В 2018 году самым популярным предметом для сдачи Единого государственного экзамена стало обществознание, об этом DEITA.RU сообщили в Рособрнадзоре.

Как рассказали в ведомстве, в целом, лидируют обязательные предметы — 94 процента выпускников сдадут русский язык, 80 процентов — базовую математику. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его планируют сдавать 53 процента участников основного периода ЕГЭ.

Также отмечается, что сохраняется высокий интерес к естественнонаучным предметам: 61 процент участников зарегистрировались на профильную математику, 25 процентов — на физику, 21 процент — на биологию, 14 процентов — на химию.

В числе популярных предметов также история, ее выбрали пятая часть выпускников.

Екатерина Лапкина