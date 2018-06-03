Определен окончательный состав российской сборной для ЧМ по футболу, сообщает DEITA.RU.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит");

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Далер Кузяев, Александр Ерохин, Юрий Жирков (все - "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал"), Федор Смолов ("Краснодар"), Алексей Миранчук ("Локомотив").

Напомним, до первый матч ЧМ, в котором Россия сыграет с Саудовской Аравией, состоится 14 июня.

До этого, 5 июня, российские футболисты, проведут контрольный матч с командой Турции.

Ирина Петрова