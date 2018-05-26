Средний возраст легковых автомобилей в России превысил 13 лет, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Он составил 13,1 года.

У иномарок данный показатель несколько ниже — 10,9 года. Отечественные аналоги значительно старше, их средний возраст превышает 16,5 лет.

Среди иностранных автомобилей самые молодые — «китайцы» (6,6 года). Средний возраст корейских автомобилей — 7,4 года, американских — 9,9 года. «Европейцы» — 10,8 года. Самые возрастные среди иномарок — представители японских брендов (13,1 года).

У отечественных марок наименьший средний возраст имеет УАЗ (15 лет), немного выше он у автомобилей LADA (16 лет).

Екатерина Лапкина