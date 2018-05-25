Аэрофлот с 4 июня 2018 года получает право отказывать авиадебоширам в перевозке, об этом DEITA.RU сообщили в авиакомпании.

С 4 июня 2018 года вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации», подписанный 5 декабря 2017 года лидером России Владимиром Путиным. Авиакомпании получают право вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке.

Основанием для внесения в «черный список» авиакомпании и последующего отказа в перевозке на все рейсы в течение 1 года являются: невыполнение распоряжений командира воздушного судна; хулиганство на борту; совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации воздушного судна.

Екатерина Лапкина