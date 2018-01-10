Мост через реку Соколовка в Преображении Лазовского муниципального района – объект стратегический. В случае его обрушения, часть поселка Преображение будет полностью отрезана от автомобильного сообщения, сообщает "Deita.ru".

Как рассказали местные жители, в ноябре-декабре 2017 года на мосту был произведен латочный ремонт деревянного покрытия. Однако, ремонт в итоге выглядит как насмешка над жителями и гостями поселка. Гвозди на мосту лезут чуть ли не через каждые 10 сантиметров, да и вообще по нему, по словам пользователей интернет-пространства, очень страшно ехать.





В середине декабря 2017 года администрация Преображенского городского поселения, обеспокоенная состоянием моста через реку Соколовка, расположенного на участке 19+470 км автодороги «Киевка-Преображение», совместно с представителями КГКУ «Примуправтодор», и «Примавтодор» произвела очередной осмотр моста с составлением акта его фактического состояния. Согласно предыдущих заключений, мостовое сооружение уже не обеспечивает нормативный и безопасный пропуск пешеходов и автотранспорта. Ситуация усугубилась тем, что в связи с появившимися дефектами конструкций на мосту возникают локальные деформации.

Как рассказали корреспонденту «Deita.ru» в администрации Преображенского городского поселения, латочный ремонт настила, сделанный силами «Примавтодора», кардинально характеристики моста не улучшил. Более того, в настоящее время для обеспечения безопасности, движение по-прежнему осуществляется по одной стороне моста.





Для уточнения ситуации и освидетельствования текущего состояния сооружения администрация поселения обратилась в департамент транспорта и дорожного хозяйства и департамент гражданской защиты администрации края для совместного решения данного вопроса.

Прокуратура Лазовского района также обеспокоена состоянием моста. В ходе проверки, проведенной прокуратурой района в конце декабря 2017 года совместно с ОГИБДД МО МВД России «Партизанский», установлено, что мост через реку «Соколовка» находится в аварийном состоянии. В связи с этим, прокуратурой Лазовского района подготовлен проект представления в адрес вице-губернатора Приморского края, курирующего деятельность департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, который прокуратурой края внесен адресату.

Как сообщили корреспонденту «Deita.ru» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящее время завершаются проектные работы с целью дальнейшего капитального ремонта моста через реку Соколовка. Капитальный ремонт мостового сооружения планируется произвести в 2018 году.

Дмитрий Санников