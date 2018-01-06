Последний, восьмой, сезон известного телесериала «Игра престолов» выйдет на экраны в 2019 году, об этом Deita.ru сообщает HBO. В сериал войдут шесть заключительных серий.

Режиссерами нового сезона популярной телесаги станут Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс. Продюсерами выступят Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Кэролин Штраусс Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.

Напомним, ранее Deita.ru приводило возможные варианты развития событий в заключительном, восьмом, сезоне популярнейшего сериала «Игра престолов». Основными моментами выделены следующие сюжетные линии: Король Ночи будет побежден, он также должен убить главного персонажа. Не исключена возможность того, что Дейенерис умрет, но для этого должны сложиться несколько сюжетных линий.

Екатерина Лапкина