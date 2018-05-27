Главная задача кабинета министров на сегодняшний день — быстро разработать планы для реализации майского указа, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин.

Речь идет о майских указах, в которых говорится о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. «Эти цели, задачи, их показатели — конкретные, вы сами видели — требуют такой же ясной, понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения», — цитирует РИА ФАН слова Владимира Путина на первой встрече с новым составом Кабмина.

Напомним, не так давно было сформировано новое правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Первое заседание состоялось 22 мая.

Екатерина Лапкина