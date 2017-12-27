Акция по снижению цен на продукты для новогодних салатов идёт в торговых сетях Приморья. Инициатором праздничной акции выступила администрация Приморского края, сообщает Deita.ru.

Так, килограмм салата «Оливье» обойдется жителям от 116,43 рублей до 157,44 рублей, в зависимости от приобретаемых продуктов. Снижены цены на яйцо, зеленый горошек, майонез, соленые огурцы.

Напомним, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке российским товаропроизводителям.

«Потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе», – подчеркнул глава государства.

О фактах резкого повышения цен на продовольственные товары в Приморье жители края могут сообщить по телефонам «горячей линии» департамента лицензирования и торговли: 8 (423) 2-215-803, 2-215-804.

Михаил Грач