Плата за проезд в общественном транспорте Приморья изменится в ближайшее время, об этом Deita.ru сообщили в краевой администрации.

Уже со следующего понедельника, 1 января 2018 года, приморцы станут оплачивать проезд в автобусах по-новому. Так, с 1 января за проезд придется выложить 23 рубля. При этом сегодня стоимость проезда составляет 21 рубль.

По информации из краевого департамента по тарифам, в ведомство обратились перевозчики с предложением пересмотреть тариф оказания услуги.

«Автоперевозчики предложили поднять плату за проезд по городу до 27 рублей, но предлагаемый тариф не был подтвержден документами. Тем не менее эксплуатационные затраты транспортников – топливо, смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт – растут, поэтому принято решение проиндексировать тариф. Но нам важно соблюсти баланс интересов, между потребителями услуги и ее производителями, поэтому рост стоимости составит только 2 рубля», – сообщили специалисты.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Приморье повышали в январе 2017 года, тогда она увеличилась на 1 рубль.

Отметим, что в основном жители Владивостока не довольны качеством оказываемых услуг компаниями, которые осуществляют пассажирские перевозки в черте краевой столицы. Водители автобусов регулярно нарушают правила дорожного движения, хамят и грубят пассажирам, дают сдачу с крупных купюр непонятными деньгами. Но главное — техническое состояние автобусов оставляет желать лучшего. Люди попросту боятся ездить на общественном транспорте.

Екатерина Лапкина