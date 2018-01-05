ДТП на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 – Эбергард не повлияло на график движения поездов, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

По сведениям железнодорожников, 4 января в 10:50 по владивостокскому времени на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 – Эбергард (Владивостокский регион Дальневосточной железной дороги) водитель легкового автомобиля Toyota Mark II выехал на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах переездной сигнализации в момент прохождения порожнего грузового поезда и столкнулся с 3-й секцией локомотива. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, у одного из вагонов поезда сошла колесная пара. Для устранения последствий ДТП задействованы восстановительные поезда со станций Ружино и Бикин.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что спасатели работают на месте столкновения грузового поезда с Toyota Mark II в Дальнереченске.

Дмитрий Санников