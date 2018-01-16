Во вторник, 16 января, произошло возгорание подсобки на территории ТРЦ «Седанка Сити», сообщает DEITA.RU.

По предварительной информации, причиной пожара стал поджог подсобки. «Пожар начался со стороны улицы, поэтому самая вероятная причина — это поджог», — заявил представитель организации, которая занимается пожарной сигнализацией в торговом центре.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что на территории торгового центра загорелась подсобка. Пожарные приехали быстро и уже все потушили. На данный момент все помещения проветриваются. Никакой эвакуации не производилось.

Информацию о том, что эвакуация не проводилась, подтвердили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Екатерина Лапкина