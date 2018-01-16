16 Январь 2018, 18:20
Названа причина пожара в ТРЦ «Седанка Сити»
Во вторник, 16 января, произошло возгорание подсобки на территории ТРЦ «Седанка Сити», сообщает DEITA.RU.
По предварительной информации, причиной пожара стал поджог подсобки. «Пожар начался со стороны улицы, поэтому самая вероятная причина — это поджог», — заявил представитель организации, которая занимается пожарной сигнализацией в торговом центре.
Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что на территории торгового центра загорелась подсобка. Пожарные приехали быстро и уже все потушили. На данный момент все помещения проветриваются. Никакой эвакуации не производилось.
Информацию о том, что эвакуация не проводилась, подтвердили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Екатерина Лапкина