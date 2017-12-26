Исследования аналитиков банка Morgan Stanley показали, что реальная стоимость криптовалюты может составлять ноль долларов США, сообщает «Deita.ru».

Дело в том, что, по мнению экспертов, биткоин нельзя оценивать как валюту из-за отсутствия процентной ставки. Как пишет РГ, биткоин можно расценивать как "цифровое золото", однако в отличие от золота, из которого изготавливают ювелирные изделия и электронные компоненты, биткоин нигде не используется. Он имеет что-то общее с платежной сетью, но его сложно масштабировать и не взимать комиссию за транзакции.



Кроме того, аналитики подчеркнули, что объем торгов в биткоинах по текущему курсу составляет около трех миллиардов долларов, тогда как объем на валютном рынке - 5,4 триллиона долларов.



Таким образом, если криптовалюту никто не будет использовать в качестве платежного средства, ее стоимость сравняется с нулем.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что биткоин бьет новые рекорды.

Таисия Масина



