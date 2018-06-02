Самая низкая зарплата в России у работников легкой промышленности, занимающихся производством одежды, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата трудящихся указанной отрасли в марте текущего года составила 18 679 рублей. За год она сократилась на четыре процента — в марте 2017-го на аналогичной позиции люди получали 19 490 рублей.

Напомним, с 1 мая минимальный размер оплаты труда составляет 11 163 рубля, то есть зарплата работника производства одежды превышает МРОТ всего лишь на 7,5 тысячи рублей.

У рабочих на производстве кожи и изделий из кожи зарплата оказалась незначительно, но выше — 21 566 рублей, а на производстве мебели — 21 935 рублей.

Екатерина Лапкина