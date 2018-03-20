20 Март 2018, 03:35
Названа сумма, которую Дерипаска требует от Насти Рыбки и Алекса Лесли
Источник изображения: Instagram/alex_lesly_guru
Олигарх Олег Дерипаска требует от Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) 2 миллиона рублей, сообщает DEITA.RU.
Именно такая сумма указана в иске в качестве компенсации морального ущерба. Как пишет Znak, распространением фотографий с бизнесменом Лесли и Рыбка занимались лишь для того, чтобы «удовлетворить обывательский интерес», а также прорекламировать свои курсы по соблазнению.
Также ранее по иску миллиардера в качестве третьего лица был привлечен Алексей Навальный, который в феврале выпустил материал, заявив, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Дерипаски, обсуждая с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.
Таисия Масина