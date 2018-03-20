Олигарх Олег Дерипаска требует от Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) 2 миллиона рублей, сообщает DEITA.RU.

Именно такая сумма указана в иске в качестве компенсации морального ущерба. Как пишет Znak, распространением фотографий с бизнесменом Лесли и Рыбка занимались лишь для того, чтобы «удовлетворить обывательский интерес», а также прорекламировать свои курсы по соблазнению.

Также ранее по иску миллиардера в качестве третьего лица был привлечен Алексей Навальный, который в феврале выпустил материал, заявив, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Дерипаски, обсуждая с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.

Таисия Масина