Три миллиарда долларов составил ущерб российских компаний от введения США новых пошлин на стальную и алюминиевую продукцию, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли представители Минпромторга РФ.

8 марта американский лидер Дональд Трамп ввел новые пошлины на импортные сплавы, в частности 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий.

Как пишет РИА ФАН, убытки российских компаний, по предварительным расчетам, это не менее 2 миллиардов долларов по стали и миллиард по алюминию.

Замминистра Виктор Евтухов заявил, что ведомство подготовит список ответных мер в виде ограничений на импорт американских товаров в Россию.

Екатерина Лапкина