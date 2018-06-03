На 1000 россиян приходится 293 легковых автомобиля, хотя десять лет назад этот показатель составлял 220 единиц, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли исследователи Автостата.

В рамках проведенного в конце мая опроса удалось выяснить, что более половины (51,8 процента) российских семей не имеют автомобилей. При этом в каждой третьей (30 процентов) семье есть машина, а в каждой седьмой (14,7 процента) их даже две.

В России встречаются и более обеспеченные семьи — те, в которых несколько автомобилей. Но их доля значительно ниже: обладателями трех машин являются 2,3 процента российских семей, четырех и более – 1,2 процента.

Екатерина Лапкина