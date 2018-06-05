Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня в 9 утра по местному времени, сообщает DEITA.RU.

Такую информацию на регулярном брифинге для журналистов озвучила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она рассказала, что Белый дом готовится к президентскому саммиту. Для президента на ежедневной основе проводятся брифинги по Северной Корее его командой советников по вопросам национальной безопасности.



Отмечается, что передовая группа США останется в Сингапуре до встречи президента США и лидера КНДР, консультации в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея тоже идут хорошо.

По словам Сандерс, США "активно готовятся" к предстоящей встрече на высшем уровне.



Ирина Петрова