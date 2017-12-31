В связи с традиционным снижением пассажиропотока, 1 января в Приморском крае отменено движение нескольких электропоездов, сообщили «Deita.ru» в ОАО «Экспресс Приморья».
Курсировать по маршрутам 1 января 2018 года электропоезда будут по следующему расписанию:
ИЗ ВЛАДИВОСТОКА:
- Владивосток- Кневичи, отправление в 07:10
- Владивосток- Кипарисово, отправление в 08:30
- Владивосток- Кневичи, отправление в 09:00
- Владивосток- Уссурийск-Сибирцево- Спасск- Дальний, отправление в 11:00
- Владивосток- Кневичи, отправление в 12:00
- Владивосток- Артем- Смоляниново- Партизанск- Мыс Астафьева, отправление в 14:00
- Владивосток- Кневичи, отправление в 16:00
- Владивосток- Артем, отправление в 17:30
- Владивосток- Кневичи, отправление в 18:00
- Владивосток- Уссурийск, отправление в 18:09
- Владивосток- Артем- Смоляниново- Партизанск- Тихоокеанская, отправление в 18:30
ВО ВЛАДИВОСТОК:
- Смоляниново- Владивосток, отправление в 05:49
- Кневичи- Владивосток, отправление в 07:45
- Кневичи- Владивосток, отправление в 08:30
- Партизанск- Смоляниново- Артем- Владивосток, отправление в 07:03
- Кневичи- Владивосток, отправление в 10:45
- Кневичи- Владивосток, отправление в 13:15
- Кневичи- Владивосток, отправление в 17:40
- Спасск-Дальний- Сибирцево- Уссурийск- Владивосток, отправление в 16:00
- Партизанск- Смоляниново- Артем- Владивосток, отправление в 17:30
Кроме того, на маршрут выйдет электропоезд сообщением Мыс Астафьева- Партизанск. Отправление в 20:10.
Дмитрий Санников