В связи с традиционным снижением пассажиропотока, 1 января в Приморском крае отменено движение нескольких электропоездов, сообщили «Deita.ru» в ОАО «Экспресс Приморья».

Курсировать по маршрутам 1 января 2018 года электропоезда будут по следующему расписанию:

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА:

- Владивосток- Кневичи, отправление в 07:10

- Владивосток- Кипарисово, отправление в 08:30

- Владивосток- Кневичи, отправление в 09:00

- Владивосток- Уссурийск-Сибирцево- Спасск- Дальний, отправление в 11:00

- Владивосток- Кневичи, отправление в 12:00

- Владивосток- Артем- Смоляниново- Партизанск- Мыс Астафьева, отправление в 14:00

- Владивосток- Кневичи, отправление в 16:00

- Владивосток- Артем, отправление в 17:30

- Владивосток- Кневичи, отправление в 18:00

- Владивосток- Уссурийск, отправление в 18:09

- Владивосток- Артем- Смоляниново- Партизанск- Тихоокеанская, отправление в 18:30

ВО ВЛАДИВОСТОК:

- Смоляниново- Владивосток, отправление в 05:49

- Кневичи- Владивосток, отправление в 07:45

- Кневичи- Владивосток, отправление в 08:30

- Партизанск- Смоляниново- Артем- Владивосток, отправление в 07:03

- Кневичи- Владивосток, отправление в 10:45

- Кневичи- Владивосток, отправление в 13:15

- Кневичи- Владивосток, отправление в 17:40

- Спасск-Дальний- Сибирцево- Уссурийск- Владивосток, отправление в 16:00

- Партизанск- Смоляниново- Артем- Владивосток, отправление в 17:30

Кроме того, на маршрут выйдет электропоезд сообщением Мыс Астафьева- Партизанск. Отправление в 20:10.

Дмитрий Санников