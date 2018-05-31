Утренний секс - отличное средство от похмелья, сообщает DEITA.RU.

Интересное исследование провели бразильские ученые. В нем приняли участие 220 пар, которым дали задание выпить вечером большое количество алкоголя, а утром заняться сексом.

Результаты показали, что уже через час после интима неприятные последствия похмелья у мужчин практически полностью исчезали. Как пишет Лайф, ученые связывают это с высвобождением эндорфина, который с похмелья отсутствует в крови мужчин из-за тошноты и головных болей. Однако благодаря утреннему сексу организм получает существенную дозу гормона радости и удовольствия.

Также секс с утра помогает мужчинам избавиться от чрезмерного количества тестостерона, накопленного за ночь. Секс является и своего рода тренировкой, благодаря которой организм человека насыщается кислородом, выводящим из организма все токсины.

Таисия Масина