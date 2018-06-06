В среду, 6 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, об этом DEITA.RU сообщили приморские синоптики. Ветер умеренный, температура воздуха до 27 градусов тепла.

Во Владивостоке облачно, вечером возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер усилится. Температура воздуха плюс 15–17 градусов, в пригороде до 22-х. Температура воды в Амурском заливе плюс 16.

Согласно прогнозу синоптиков,, дождь начнется в 19 часов. При этом интернет-порталы, представляющие почасовой прогноз погоды, обещают осадки с 16 до 19 часов.

В четверг, пятницу и субботу, по данным Примгидромета, погода значительно не улучшится на всей территории края. Небольшой, временами умеренный дождь будет сопровождаться порывами ветра до 14 метров в секунду. Только вечером в пятницу и днем в субботу во Владивостоке ожидается погода без осадков.

Екатерина Лапкина