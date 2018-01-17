DEITA.RU рассказывает о 10 вещах, которым нас учили в школе, и которые оказались неправдой.



1.МИФ: хамелеоны меняют цвет для маскировки

Считается, что хамелеоны меняют цвет кожи, чтобы соответствовать любому цвету или узору в окружающей среде.

В основном, свою способность менять цвет тела хамелеоны используют для поддержания определенной температуры тела и как способ общаться с другими хамелеонами, а не скрываться от хищников.

2. МИФ: Христофор Колумб открыл Америку

Вера в то, что Христофор Колумб открыл Америку, по-видимому, широко распространена. Но Колумб не мог открыть Америку, потому что там уже жили коренные американцы.

В любом случае, первым европейским гражданином, прибывшим в Америку, историками признан скандинавский мореплаватель Лейф Эрикссон, который отплыл из Гренландии в Ньюфаундленд в Канаде примерно в 1000 году.

Колумб исторически значим, потому что в 1492-м году во время рейса в Америку он привёз болезни, которые убили огромную часть населения коренных американцев – предположительно около 90% - и проложил путь европейскому империализму в Западном полушарии.

3. МИФ: Исаак Ньютон «открыл» гравитацию, когда яблоко упало ему на голову

«Яблочная» легенда Ньютона не верна, но, как и многие городские легенды, это приукрашенная версия того, что на самом деле произошло. Яблоко не падало на голову Ньютона, но Исаак Ньютон начал разрабатывать теории о гравитации, когда увидел яблоко, падающее с дерева.

4. МИФ: Альберт Эйнштейн провалил экзамен по математике в школе и был ужасным студентом

Это хорошая идея для маленьких детей: может быть, вы плохо учитесь в школе, но вы все еще можете стать гением позже.

Эйнштейн был отличником по математике - и всему остальному - когда был молод.

Миф о том, что он завалил математический экзамен, мог появиться тогда, когда он не сдал вступительный экзамен в Цюрихский политехнический институт. Но в это время он еще даже не закончил школу и не говорил хорошо на французском, на котором проводился экзамен. Кроме того, он сдал часть по математике, но завалил язык, ботанику и зоологию.

5. МИФ: алмазы образуются из угля под огромным давлением

Как и уголь, алмазы образуются из углерода под поверхностью Земли, откуда и происходит этот миф. Но углерод, который образует алмазы, намного чище, и этот процесс требует гораздо большего количества тепла и давления.

6. МИФ: Плутон больше не считается планетой

Международный астрономический союз (МАС) - научный орган, который решает, как правильно назвать «планету» и тому подобное - первоначально классифицировал Плутон как девятую планету, которая вращается вокруг Солнца.

В 2005 году была обнаружена Эрида, еще одна действительно большая космическая «глыба», которая вращается вокруг Солнца. Эрида на 27% больше Плутона.

Дело кончилось тем, что ни одно из космических тел не могло быть названо одной из главных планет, которые вращаются вокруг Солнца. Они считаются карликовыми планетами. Так что да, Плутон - это планета, просто немножко карликовая.

7. МИФ: Великая китайская стена - единственная искусственная структура, которую можно увидеть из космоса

Прежде всего, стоит отметить, что, хотя искусственные структуры, такие как Великая стена, видны со спутников, вращающихся вокруг Земли, они вообще не видны, скажем, с Луны.

«Единственное, что вы можете видеть с Луны, - это красивая сфера, в основном белая, голубая и желтоватая, и время от времени - зеленая растительность», - сказал астронавт Алан Бин.

Однако, учитывая надлежащие условия, астронавты на Международной космической станции могут видеть крупные города, пирамиды Гизы и некоторые большие мосты из космоса.

8. МИФ: люди используют только 10% своего мозга

Возможно, вы слышали этот миф в школе, или, может быть, вас заинтриговала эта идея, когда вы увидели трейлер фильма «Люси» со Скарлетт Йоханссон, где персонаж Моргана Фримена стоит перед аудиторией студентов и говорит: «Согласно данным, большинство людей используют только 10% способностей своего мозга ... Представьте себе, что будет, если мы сможем получить доступ к 100%. Начинают происходить интересные вещи».

Происхождение этого мифа неясно, но идея о том, что люди не используют примерно 90 процентов способностей мозга, неверна. Ученые неоднократно высказывались по поводу этого ложного утверждения, которое также было закреплено фильмами, такими как «Люси» и «Области тьмы».

Все нейроны в вашем мозгу могут одновременно не «стрелять», но это не значит, что части вашего мозга полностью неактивны.

«Оказывается, что мы используем практически каждую часть мозга, и что большая часть мозга активна почти все время», - сказал Барри Гордон, невролог из Школы медицины Джона Хопкинса. «Скажем так: мозг составляет 3% веса тела и использует 20% энергии тела».

9. МИФ: наклонение головы назад остановит кровотечение из носа

Когда вы были младше, вас, возможно, научили наклонять голову назад, чтобы остановить кровотечение из носа, но врачи согласны с тем, что это не является решением. В случае носового кровотечения не наклоняйте голову назад. Вместо этого вы должны наклонить голову вперед и ущипнуть прямо под носовой перегородкой, чтобы остановить поток крови, вытекающий из ноздрей.

10. МИФ: верблюды хранят воду в своих горбах

Вас, возможно, учили, что горб верблюдам нужен для того, чтобы хранить воду, но это неправда. У некоторых верблюдов один горб, в то время как у других два, но независимо от количества, они служат одной цели - хранить жир.

Сохраненный жир служит заменой пищи, когда верблюды путешествуют на большие расстояния с ограниченными доступными ресурсами. Верблюд может использовать жир в качестве источника энергии в течение примерно трех недель.

Алина Калинина