Удивительное разнообразие жизни на нашей планете - постоянный источник удивления и вдохновения. Почему бы в этом году не увидеть любимое животное воочию, а не на экране компьютера или телевизора? Вот 10 лучших мест для наблюдения за дикой природой по всему миру, рассказывает DEITA.RU.

1. Британская Колумбия, Канада - киты

С мая по октябрь тут можно полюбоваться китами. Можно иногда увидеть даже горбатых и серых китов в их естественной среде обитания.

2. Австралия – Большой Барьерный риф

Полюбуйтесь на самую большую в мире систему рифов - она ​​настолько велика, что ее можно увидеть даже из космоса. Вы можете насчитать 1500 видов рыб и шесть разных видов морских черепах, которые приплывают на риф, чтобы размножаться.

3. Танзания - львы

В Танзании обитает самое большое количество львов в Африке. Приготовьтесь к долгому сафари, может потребоваться много времени, чтобы понять, где находятся львы.

4. Галапагосские острова - гигантские черепахи

Эти первозданные острова, расположенные в Тихом океане, долгое время считались одними из самых важных в мире благодаря тому, что они способствовали работе Чарльза Дарвина.

Одна из самых известных достопримечательностей - гигантская черепаха, но вы также можете наблюдать за птицами или просто наслаждаться лавовыми образованиями.

5. Малайзия - орангутаны

Посмотрите на орангутанов в их естественной среде обитания. Если вы храбрец, то можете пойти на «прогулку» в джунгли и встретить гигантских летающих белок.

6. Мадагаскар - лемуры

Более 10 видов лемуров населяют «красный остров». Посетите его в сухой сезон (с апреля по октябрь), чтобы посмотреть на них в естественной среде.

7. Черчилл, Манитоба, Канада – полярные медведи, белуги и северное сияние

Направляйтесь в Черчилл, чтобы увидеть белых медведей, игривых белух и завершить все это захватывающим наблюдением северного сияния.

8. Йеллоустонский национальный парк, США – гризли, бизоны, волки

Йеллоустоун дает посетителям возможность взглянуть на медведей гризли, черных медведей, бизонов и даже величавого и таинственного волка.

9. Аляска, США - медведи

Если вы поклонник медведей, вы захотите воспользоваться возможностью увидеть их в естественной среде обитания на прекрасной Аляске. Выбирайте одну из многочисленных экскурсий.

10. Сент-Килда, Шотландия - птицы

На отдаленных и крутых скалах островов Сент-Килда находятся более полумиллиона гнездящихся морских птиц, в том числе самая большая в мире колония северных олушей, насчитывающая более 60 000 птиц.

Алина Калинина