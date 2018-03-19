Удивительное разнообразие жизни на нашей планете - постоянный источник удивления и вдохновения. Почему бы в этом году не увидеть любимое животное воочию, а не на экране компьютера или телевизора? Вот 10 лучших мест для наблюдения за дикой природой по всему миру, рассказывает DEITA.RU.
1. Британская Колумбия, Канада - киты
С мая по октябрь тут можно полюбоваться китами. Можно иногда увидеть даже горбатых и серых китов в их естественной среде обитания.
2. Австралия – Большой Барьерный риф
Полюбуйтесь на самую большую в мире систему рифов - она настолько велика, что ее можно увидеть даже из космоса. Вы можете насчитать 1500 видов рыб и шесть разных видов морских черепах, которые приплывают на риф, чтобы размножаться.
3. Танзания - львы
В Танзании обитает самое большое количество львов в Африке. Приготовьтесь к долгому сафари, может потребоваться много времени, чтобы понять, где находятся львы.
4. Галапагосские острова - гигантские черепахи
Эти первозданные острова, расположенные в Тихом океане, долгое время считались одними из самых важных в мире благодаря тому, что они способствовали работе Чарльза Дарвина.
Одна из самых известных достопримечательностей - гигантская черепаха, но вы также можете наблюдать за птицами или просто наслаждаться лавовыми образованиями.
5. Малайзия - орангутаны
Посмотрите на орангутанов в их естественной среде обитания. Если вы храбрец, то можете пойти на «прогулку» в джунгли и встретить гигантских летающих белок.
6. Мадагаскар - лемуры
Более 10 видов лемуров населяют «красный остров». Посетите его в сухой сезон (с апреля по октябрь), чтобы посмотреть на них в естественной среде.
7. Черчилл, Манитоба, Канада – полярные медведи, белуги и северное сияние
Направляйтесь в Черчилл, чтобы увидеть белых медведей, игривых белух и завершить все это захватывающим наблюдением северного сияния.
8. Йеллоустонский национальный парк, США – гризли, бизоны, волки
Йеллоустоун дает посетителям возможность взглянуть на медведей гризли, черных медведей, бизонов и даже величавого и таинственного волка.
9. Аляска, США - медведи
Если вы поклонник медведей, вы захотите воспользоваться возможностью увидеть их в естественной среде обитания на прекрасной Аляске. Выбирайте одну из многочисленных экскурсий.
10. Сент-Килда, Шотландия - птицы
На отдаленных и крутых скалах островов Сент-Килда находятся более полумиллиона гнездящихся морских птиц, в том числе самая большая в мире колония северных олушей, насчитывающая более 60 000 птиц.
Алина Калинина