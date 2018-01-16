Названы 11 вещей, которые пора выбросить из ванной

DEITA.RU представляет список 11 вещей, от которых следует как можно скорее освободить свою ванную комнату.

1. Зубная щетка, которой больше четырех месяцев

Американская стоматологическая ассоциация (ADA) заявляет, что лучше всего менять зубную щетку каждые три-четыре месяца или даже чаще, если щетинки станут изношенными.

Нет достаточных доказательств того, что микробы на старой зубной щетке могут вам как-то особенно навредить, отмечает ADA. Но изношенная зубная щетка очистит зубы менее эффективно.

2. Зубная паста, которой уже несколько лет

Зубная паста с истекшим сроком годности не опасна для использования, но, если она действительно старая, фторид может не работать должным образом, по словам стоматолога Джоэла Берга. Её консистенция также может измениться через какое-то время, что затрудняет процесс выдавливания пасты из тюбика.

3. Любой солнцезащитный крем с истекшим сроком годности

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами утверждает, что все солнцезащитные кремы сохраняют свою первоначальную эффективность в течение трех лет. По истечении срока годности нет гарантии, что продукт защитит вашу кожу от вредного ультрафиолетового излучения.





4. Косметика, которая изменила цвет, запах или консистенцию

По словам анонимного фармацевта, который пишет блог The Cosmetist, есть четыре изменения, которые могут сигнализировать, что пришло время избавиться от крема для лица, косметики и других косметических средств.

Первое - это изменение цвета: небольшое пожелтение обычно не имеет большого значения, но обратите внимание на резкие изменения в цвете продукта.

Затем запах. Потерять насыщенность в запахе с течением времени - это нормально для продукта, но опять же, остерегайтесь сильных изменений. Прогорклый запах, в частности, указывает на то, что масла в продукте испортились.

Изменения консистенции могут также указывать, что пришло время выбросить продукт. Это особенно актуально, когда речь заходит о солнцезащитном креме: он может работать не так, как было обещано, если консистенция изменилась.

5. Лекарства с истекшим сроком годности

Все лекарства имеют срок годности - это дата, когда производитель может гарантировать «полную эффективность и безопасность препарата», согласно Гарвардской школе общественного здравоохранения (HSPH).

Free рекомендует придерживаться этих дат. Это особенно актуально, когда речь идет о нитроглицерине, инсулине и жидких антибиотиках - три препарата, которые вы никогда не должны использовать по истечении их срока годности.

В случае сомнений проконсультируйтесь с фармацевтом.

Последнее замечание: лекарственные средства следует хранить в сухом прохладном месте, в связи с чем ванные комнаты и кухни обычно не подходят для этого из-за их тепла и влажности. Попробуйте поместить лекарства на тумбочку или в шкаф спальни.

6. Продукты от акне, которые были открыты в течение нескольких месяцев

Дерматолог Эми Вешлер рассказала Allure, что продукты от акне с бензоил пероксидом и салициловой кислотой необходимо выбросить через четыре-шесть месяцев. Это потому, что эти два ингредиента имеют тенденцию быстро распадаться.

7. Спирт и перекись водорода, которые хранятся у вас в течение многих лет

Дезинфицирующие средства, такие как спирт и перекись водорода, могут стать менее эффективными после длительного периода времени, так что лучше приобретать небольшие бутылки, если вы их не используете очень часто. Бросьте их после истечения срока годности.

8. Старые контейнеры контактных линз

Американская академия офтальмологии заявляет, что вы должны менять контейнер с контактными линзами, по крайней мере, каждые три месяца. Так как ваши пальцы входят в контакт с линзами, то линзы могут стать питательной средой для бактерий, которые вызывают инфекции глаз.

9. Раствор для контактных линз с истекшим сроком годности

По словам оптометриста FDA Бернарда Лепри, вы никогда не должны использовать устаревший раствор для контактных линз, даже если бутылка все еще полная. Лепри пояснил, что раствор с истекшим сроком годности может оказаться зараженным и его использование может привести к инфекции, потере зрения и - в крайнем случае - слепоте.

10. Эта гигантская туба с вазелином, который вы редко используете

Ваши пальцы могут сеять бактерии в баночке с вазелином каждый раз, когда вы ее касаетесь.

Совет: покупайте небольшие баночки с вазелином.

11. Старые тампоны или тампоны с рваными обертками

Тампоны имеют срок хранения около пяти лет, по словам гинеколога Алиссы Двек. Это потому, что на них может образовываться плесень, особенно если они хранятся во влажной ванной комнате.

Не забудьте также проверить упаковку. Двек также сказала, что необходимо убедиться, что упаковка тампона не повреждена, прежде чем вставлять его. Это гарантирует, что тампон не загрязнен, и это один из способов защитить себя от синдрома токсического шока - потенциально смертельной болезни, которая иногда связана с использованием тампона.

Алина Калинина

