DEITA.RU представляет 12 вещей, от которых следует избавиться, если вам за 40.

1. Сломанная мебель

Конечно, случаются несчастные случаи, и не все вечно. Когда вы находитесь в возрасте 20 лет и изо всех сил пытаетесь встать на ноги, сломанный комод может оставаться в вашей спальне немного дольше, чем нужно. Но как только вы достигнете 40 лет, это выглядит неряшливо и небрежно.

2. Мягкие игрушки

Это довольно неуместно. Если в доме нет детей, нет необходимости, чтобы в нем были мягкие игрушки, особенно на кровати.

3. Футон

Этот гибрид является ярким примером первой мебели, которую покупают после университета. Лучше просто купите диван.

4. Дешевые или несочетающиеся столовые приборы

Если у вас намечаются гости, вы не захотите накрывать на стол, используя кучу несочетающихся столовых приборов, особенно таких, которые выглядят изрядно потрепанными. Настало время побаловать себя качественной посудой.

5. Ковры, которые не сочетаются

Если вы решили держать что-то в своем доме, это что-то должно делать всю комнату лучше. Например, вы когда-нибудь видели большой деревянный пол с ковром, который покрывает лишь часть пола? Это зачастую неудобно и неуместно.

6. Дешевое постельное бельё

Вам не нужно покупать постельное белье за максимальную цену. Но когда вы застилаете кровать для гостя, простыни не должны быть жесткими и дешевыми. Кроме того, вы сами заслуживаете того, чтобы спать на хорошем постельном белье.

7. Высохшие цветы

Наличие цветов в доме - это прекрасно. Но наличие вазы с цветами, которые уже отцвели, не приветствуется. Как только листья начнут коричневеть и хрустеть, отправьте цветы в мусорку.

8. Старая косметика, которой вы не пользуетесь

Это не редкость, когда женщина собирает косметику на протяжении многих лет, а затем забывает об этом. В какой-то момент у косметики просто выходит срок годности.

9. Кресло-мешок

Эти удобные кресла наблюдаются, в основном, в детских садах. Это потому, что у взрослого без детей нет причины ставить в квартире кресло-мешок вместо обычного кресла.

10. Коллекции детских кукол

Хранить детские куклы так же неуместно, как и хранить мягкие игрушки, если вам за 40. Если они будут убраны и сохранены для будущих внуков, все в порядке, но если они стоят на виду…

11. Несочетающиеся полотенца

Это из разряда дешевого постельного белья. Хотя есть много вещей, которые могут заставить ванную комнату выглядеть неряшливо - от разбросанных туалетных принадлежностей до неисправного душа - несколько вещей делают ванную комнату краше, например, набор красивых, чистых и сочетающихся между собой полотенец.

12. Проволочные вешалки

Хранение вещей на таких вешалках в течение слишком долгого времени, на самом деле, очень плохо сказывается на одежде. Поэтому во время уборки шкафа замените проволочные вешалки тканевыми или деревянными. Они не только выглядят лучше, но и ваша одежда тоже будет вам благодарна.

Алина Калинина

