В некоторых городах было так много проблем с туристами, что власти ввели ограничения на количество людей, которые могут посещать город. Местные жители в других городах даже протестовали против туризма. «Deita.ru» представляет 13 мест, которые разрушаются туризмом.

1. Венеция, Италия

Уже известно, что Венеция тонет, и массы туристов, которые каждый год посещают город, безусловно, не помогают ей держаться на плаву.

Местные жители жаловались, что туризм, в том числе круизные суда, несет ответственность за увеличение загрязнения в городе, а Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО обеспокоен тем, какое влияние он оказывает на многие исторические места Венеции.

2. Дубровник, Хорватия

Отчасти благодаря популярности «Игры престолов», в Дубровнике в последние годы заметно увеличился приток туристов. По словам мэра Дубровника, прибрежный город, который часто встречается в сериале, пережил 10-процентный рост туризма в 2015 году из-за «Игры престолов».

Однако город не смог справиться с недавним притоком туристов. В августе 2017 года мэр Дубровника объявил о планах сократить максимальное количество туристов, разрешенное в городе в день, с 8000 до 4000 в течение следующих двух лет.

3. Рейкьявик, Исландия

Рейкьявик является популярным местом отдыха, особенно учитывая недавние сводки предложений по авиабилетам. Однако в последние годы вся страна была переполнена туристами.

В 2015 году 1,26 миллиона человек посетили Исландию. Для сравнения, население страны на 2017 год составляет около 330 000 человек.

Местный политик недавно жаловался на количество туристов, сравнивая островную страну с Диснейлендом. В то время как туризм дал экономике столь необходимый импульс после рецессии, это плохая новость для местной инфраструктуры, и это подтолкнуло к повышению местных цен.

4. Косумель, Мексика

Косумель является прекрасным островом, окруженным Карибским морем. По словам Би-би-си, это также второе по популярности в мире место для путешествия круизных судов.

Коралловые рифы окружают остров, хотя значительное количество кораллов было разрушено лодками и аквалангистами. Оставшиеся рифы также были повреждены загрязнением от интенсивного движения лодок.

5. Барселона, Испания

Местные жители Барселоны не стесняются своего недовольства туристами. В начале этого года протест против туризма в городе стал особенно ожесточенным, когда протестующие атаковали туристический автобус и гостиницу.

Популярные достопримечательности даже изменили свои правила в результате туристической деятельности. Согласно заявлению The Telegraph, большая часть публичных рынков La Boqueria в 2015 году запретила туристические группы более чем из 15 человек.

6. Нью-Йорк, США

Нью-Йорк давно стал популярным местом отдыха, и индустрия туризма только растет.

В этом году газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что в настоящее время в городе насчитывается 113 000 гостиничных номеров, хотя ожидается, что к 2019 году этот показатель возрастет до 137 000.

7. Мачу-Пикчу, Куско, Перу

Древняя деревня инков Мачу-Пикчу ежедневно привлекает тысячи посетителей - это гораздо больше, чем лимит в 2500, установленный Перу и ЮНЕСКО в 2011 году. Однако этот массовый приток туристов ставит объект под угрозу.

Правила, требующие от туристов нанимать гидов и следовать определенным дорогам, находятся в разработке и должны быть реализованы к 2019 году.

8. Санторини, Греция

Санторини - прекрасный остров у берегов Греции, хотя летом там часто бывает слишком много в туристов.

Фактически, из-за сезонного притока туристов остров наложил ограничение на количество посетителей с круизных судов, теперь разрешено не более 8 000 в день. В 2015 году остров Санторини посетили целых 790 000 человек из 636 круизных судов, а на острове проживает всего лишь более 15 000 человек.

9. Рим, Италия

Рим - красивый город, полный древних руин, но слишком много туристов не уважают историю.

Последний пример туристов, разрушающих римский памятник, произошел в августе 2017 года, когда турист из Эквадора был пойман вырезавшим имена своей семьи на Колизее. Он столкнулся со штрафов в 23 000 долларов за вандализм.

10. Прага, Чехия

Прага - еще один город, популярный среди любителей вечеринок из-за его оживленных баров и дешевого пива.

Туристы настолько вышли из-под контроля, что местным должностным лицам пришлось вмешаться, чтобы обеспечить в городе комендантский час с 22:00, согласно CNN.

11. Пиг-Бич, Багамы

Восхитительные плавающие свинки Пиг-Бич на Багамах умирают в большом количестве, потому что туристы кормят их на пляже, заставляя глотать слишком много песка. Шумные туристы регулярно кормят их пивом и ромом и даже попытаться прокатиться на них. Владельцы свиней теперь работают с правительством для реализации правил поведения на пляже.

12. Амстердам, Нидерланды

Амстердам долгое время был популярным местом отдыха для любителей вечеринок, но главный менеджер по маркетингу в Амстердаме Франс ван дер Аверт сказал Travel Weekly: «Множество небольших исторических городов в Европе разрушаются туристами». По словам Франса ван дер Аверта, участки для аренды, такие как Airbnb, оказали негативное влияние на город.

13. Куба

Согласно New York Times, рекордное число - 3,5 миллиона - посетителей в прошлом году привело к нехватке продовольствия для местных жителей, которые также не могут купить себе многие основные вещи, которые взлетели в цене по мере того, как гостиницы ими запасаются.

Кубинское правительство с тех пор наложило ограничения на цены на предметы первой необходимости, чтобы оставить их доступными для местных жителей.

Алина Калинина