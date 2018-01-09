От плохих привычек бывает крайне трудно избавиться, от некоторых даже сложнее, чем от других. Одна из наиболее распространенных вредных привычек – это грызть ногти. Согласно данным, у 20-30 процентов людей есть эта плохая привычка, сообщает «Deita.ru». Вот 3 причины поскорее от нее избавиться.

1. Это может привести к серьезному повреждению ногтей

Пожевывание возле белой части ногтя может вызвать воспаление или заражение кожи. Это, в свою очередь, может повлиять на то, как выглядит ноготь, как он растет из этой белой части. Хоть это может и не быть постоянным явлением, но регулярное и интенсивное покусывание ногтей приведёт к тому, что ногти станут более жесткими или неровными.

2. Если вы грызете ногти, то это может влиять на здоровье зубов

По данным Академии общей стоматологии, привычка грызть ногти увеличивает шансы на растрескивание, стачивание или изнашивание зубов. Это еще более распространено среди тех, у кого также есть брекеты, поскольку они усиливают давление на зубы.

Когда эмаль изношена, зубы могут иметь повышенную чувствительность, которая может вызвать боль и дискомфорт зубов и полости рта.

3. Еще одна серьезная проблема, связанная с вредной привычкой грызть ногти, - это возможность заражения

Микробы на руках и пальцах переносятся в рот, когда вы грызете ногти. Некоторые микроорганизмы, обнаруженные на руках, не вызывают серьезных болезней, но некоторые из них на это способны. Под ногтем существуют тысячи форм бактерий, которые при попадании в рот могут вызвать болезнь или инфекцию.

Если вы боретесь с неприятной привычкой грызть ногти, не волнуйтесь. Есть много шагов, которые вы можете предпринять для борьбы с этим. Для начала держите ногти подстриженными. Это поможет предотвратить желание погрызть их. Независимо от того, делаете ли вы регулярный маникюр или просто подравниваете их дома, держите ногти подстриженными и короткими, - это первый шаг к борьбе с этой привычкой.

Также попробуйте понять причину, побуждающую вас грызть ногти. Если это стресс, выявите стрессовые ситуации и попробуйте найти механизмы для преодоления желания грызть ногти. Если это скука, займите себя чем-нибудь, чтобы заполнить время.

Алина Калинина