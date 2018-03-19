DEITA.RU рассказывает, какие 5 вещей не безопасно носить в сумке.

1. Пароли

Если у вас проблемы с запоминанием паролей, может возникнуть соблазн носить их с собой в сумке. Запоминание всей регистрационной информации является самым безопасным подходом, но, если это не представляется возможным, храните пароли в приложении для смартфона с защитой паролем.

2. Телефон

Оставляя телефон незащищенным, вы легко можете предоставить кому-то возможность получить доступ к любой информации, которую вы сохранили в своих приложениях. Даже пароль из четырех символов может быть легко взломан ворами, поэтому используйте более длинный код или входите в систему, используя отпечаток пальца, лицо или распознавание голоса.

3. Полноразмерная косметика

Не перегружайте спину, кладя в сумку большие флаконы лака для волос. Со временем повторяющееся напряжение от этого перевеса может начать вытягивать ваше плечо.

4. Рабочие бейджи

Если незнакомец получит доступ к информации о вашем рабочем месте, у вас могут возникнуть серьезные проблемы на работе.

5. Паспорт

Морока с восстановлением и то, что другой человек может использовать ваш паспорт в недобросовестных целях, вряд ли придутся вам по вкусу.

Алина Калинина