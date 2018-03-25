1. Отправьтесь вместе в серьезную поездку

Независимо от того, куда вы поедете, вам нужно понять, как вы себя чувствуете при совместном отдыхе. Как партнер справляется с проблемами или объясняется с местными, не зная английского? Может ли он сталкиваться с неприятностями и оставаться позитивным, или он становится пессимистичным, капризным или ненадежным?

2. Успешно разрешите большой спор

Можете ли вы говорить о вещах взаимно уважительно? Можете ли вы общаться и сотрудничать, не закрываясь, не атакуя, не обвиняя или не защищаясь? Можете ли вы заметив такие реакции, вздохнуть, отступить, успокоиться и продолжить разговор? Можете ли вы прийти к решению, которое подходит вам обоим?

3. Поговорите по душам о вашем детстве и семейных историях

Поймите, кто ваш партнер и во что он верит. Потратьте время на понимание истории друг друга, узнайте о его семье, о том, что он любит и не любит. Полагает ли ваш партнер, что родители должны стоять выше брака? Что он ценит и во что верит?

4. Составьте общий бюджет и следуйте ему

Финансы - это причина, по которой партнеры, которые живут вместе, часто ссорятся. Перед тем, как пожениться, вам нужно знать, что вы можете положиться на своего партнера.

5. Поживите вместе

Вы сможете узнать, как вы уживаетесь вместе, насколько совместимы и насколько вы терпимы. Разделение жизненного пространства поможет вам разобраться в том, что вас раздражает и расстраивает в отношении ваших различий, потребностей и приоритетов, и сможете ли вы управлять ими и принимать их. Кроме того, когда вы живете вместе, вы осознаете важность совместной работы.

6. Пройдите через сексуальные неурядицы и говорите об этом друг с другом

Для пар всегда естественно ощущаться пики и падения в своей сексуальной жизни, но когда падение затягивается, его начинают сопровождать боль разочарование и отторжение. Если ваш партнер начинает чувствовать себя скорее соседом по комнате, чем любовником, это прекрасная возможность поговорить. Насколько часто вы хотите заниматься сексом? Что вам нужно, чтобы чувствовать себя желанным? Какие эксперименты в постели вы одобряете?

Алина Калинина