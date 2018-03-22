DEITA.RU рассказывает, как сэкономить достаточно много, когда вы путешествуете.





1. Покупайте продукты вместо того, чтобы питаться в ресторанах

Самостоятельное приготовление пищи поможет вам сэкономить много денег, и это здорово. Их можно потратить еще на что-то интересное, согласитесь.

2. Останавливайтесь в хостелах

Если вы хотите сэкономить деньги во время путешествия и завести новых друзей, то хостелы вам в помощь.

В Юго-Восточной Азии они обойдутся вам, в среднем, в 9 долларов за ночь. Даже в Новой Зеландии ночь в хостеле стоит всего около 20 долларов.

3. Берите с собой бутылку воды

Собственная бутылка с водой позволит вам сэкономить деньги и помочь окружающей среде, что является довольно выигрышной комбинацией.

4. Когда можете, не употребляйте алкоголь

Если вы хотите выпить, то хотя бы покупайте алкоголь в супермаркете, а не в баре.

6. Посещайте недорогие места

Подумайте о том, чтобы поехать в какое-нибудь дешевое место. Культура, которую вы познаете, и опыт, который получите, не определяются ценой.

7. Путешествуйте в несезон

Путешествие в межсезонье может быть таким же приятным, как и в сезон - и более дешевым. Что еще замечательно в путешествиях в межсезонье, так это то, что туристов будет намного меньше и вы сможете лучше погрузиться в культуру и поговорить с местными жителями.

Алина Калинина