DEITA.RU рассказывает, как сэкономить достаточно много, когда вы путешествуете.
1. Покупайте продукты вместо того, чтобы питаться в ресторанах
Самостоятельное приготовление пищи поможет вам сэкономить много денег, и это здорово. Их можно потратить еще на что-то интересное, согласитесь.
2. Останавливайтесь в хостелах
Если вы хотите сэкономить деньги во время путешествия и завести новых друзей, то хостелы вам в помощь.
В Юго-Восточной Азии они обойдутся вам, в среднем, в 9 долларов за ночь. Даже в Новой Зеландии ночь в хостеле стоит всего около 20 долларов.
3. Берите с собой бутылку воды
Собственная бутылка с водой позволит вам сэкономить деньги и помочь окружающей среде, что является довольно выигрышной комбинацией.
4. Когда можете, не употребляйте алкоголь
Если вы хотите выпить, то хотя бы покупайте алкоголь в супермаркете, а не в баре.
6. Посещайте недорогие места
Подумайте о том, чтобы поехать в какое-нибудь дешевое место. Культура, которую вы познаете, и опыт, который получите, не определяются ценой.
7. Путешествуйте в несезон
Путешествие в межсезонье может быть таким же приятным, как и в сезон - и более дешевым. Что еще замечательно в путешествиях в межсезонье, так это то, что туристов будет намного меньше и вы сможете лучше погрузиться в культуру и поговорить с местными жителями.
Алина Калинина