"DEITA.RU" представляет 8 признаков того, что вы являетесь счастливым обладателем хорошего здоровья.

1. Вы едите, когда голодны, и останавливайтесь, когда насытились

«Это звучит очень глупо, но удивительно, что многие из нас этого не делают», - сказала доктор Синди Гейер. «Мы забываем есть, поэтому голодаем, а затем едим тонну, или бездумно едим перед телевизором, или едим в эмоциональном порыве, потому что так мы успокаиваемся».

Диетолог Рейчел Хартли также подчеркнула важность прислушивания к своему телу в этом плане.

2. Вы едите разнообразную, богатую питательными веществами еду

Разнообразная диета гарантирует, что вы, скорее всего, получите все витамины и питательные вещества, которые вам нужны, объясняет Хартли. Это еще более верно, если эта диета богата цельными, необработанными продуктами питания, которые, как правило, более питательны, чем обработанные.

3. Вы едите достаточно

У каждого человека разные потребности в калориях, которые различаются в зависимости от возраста, пола и уровня активности. Вы можете оценить ваш с помощью простого онлайн-калькулятора.

Помните, что калории - это не ваш враг или какая-то злая сила, которая должна быть уменьшена любой ценой. Они - источник энергии, который помогает вам жить и делать то, что вы любите. И если вы не потребляете достаточно калорий, вы можете почувствовать себя угрюмым, слабым, больным и тому подобное.

4. Вы можете пройти два лестничных пролета и чувствовать себя довольно хорошо

Рекомендуемое количество упражнений для хорошего здоровья - 150 минут умеренной активности в неделю, например, оживленной ходьбы.

Гейер рассказала, что есть еще один тест, который врачи используют для определения физической подготовки.

«Если вы можете довольно быстро подняться на два лестничных пролета, не останавливаясь, и чувствовать себя хорошо наверху, это показатель умеренного уровня напряжения», - сказала Гейер. «Хоть это и не идеальный показатель, но способность легко взбираться по двум лестничным пролетам говорит о том, что ваше тело может выполнять интенсивную активность».

5. Вы испытываете весь спектр эмоций

Эмоциональное здоровье важно так же, как и физическое здоровье, и у Гейер есть простой способ его измерения.

«Я думаю, что эмоциональное благополучие подразумевает всю гамму эмоций и понимание, что все нормально», - сказала Гейер. «В некоторых случаях нормально чувствовать себя сердитым, нормально чувствовать себя расстроенным, нормально чувствовать беспокойным и депрессивным. И признак эмоционального благополучия – это способность испытывать все эти эмоции и признавать, что ни одна из них не будет постоянной».

То же самое касается борьбы со стрессом.

«Дело не в отсутствии стрессов», - говорит Гейер. «Дело в признании, что стресс есть, и поиске стратегии управления им и движении дальше».

6. Вы можете проснуться без будильника

Исследования связывают недостаточный сон с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, ожирения, инсульта и диабета. Вот почему важно спать восемь часов в сутки.

«Если вы регулярно просыпаетесь утром без будильника и чувствуете себя отдохнувшим и свежим, это довольно хороший показатель того, что вы получаете достаточное количество сна», - говорит Гейер.

7. Вы не слишком быстро засыпаете

Если вы засыпаете примерно через 10-20 минут - это признак того, что ваш сон довольно хорош, по словам Гейер. Но если вы слишком быстро засыпаете, вероятно, вы не получаете достаточное количество сна.

Также следите за тем, чтобы спать во время путешествий.

«Если вы садитесь на пассажирское сиденье автомобиля или независимо от времени суток быстро засыпаете в самолете, это показатель того, что у вас недостаток сна», - добавила Гейер.

8. У вас есть энергия, чтобы делать то, что вы хотите

Гейер готовит, что слово, которое приходит ей в голову, когда она думает о хорошем здоровье – это энергия.

«Иметь энергию, чтобы делать то, что вы хотите сделать, - это, как правило, признак хорошего, крепкого здоровья», - сказала она. «И эта энергия может быть как физической, так и эмоциональной».

Алина Калинина