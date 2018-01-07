С кем же ещё провести Рождество, если не в окружении родных и близких людей — тех, кто дарит улыбки и радость. А если дополнить воскресный рождественский вечер хорошим добрым фильмом из подборки Deita.ru, то положительных эмоций от праздника станет ещё больше.

«Четыре рождества»

Рождество лучшее время для встречи с семьей. Когда вы влюбленная пара обычно, вы торопитесь успеть лишь на два праздника. Но когда каждые из ваших родителей в разводе, нужно успеть за один день на четыре рождества! И каждый приезд гарантирует вам незабываемые впечатления, не факт, что самые приятные...

«Рождественская история»

Поучительная экранизация одноименного произведения Чарльза Диккенса. Джим Керри в роли Эбенезера Скруджа — жуткого скупердяя и эгоиста, ненавидящего рождество, потому что этот звонкий праздник вобрал в себя все, что он презирает: смех, радость, любовь и, конечно же, расточительство. Скрудж не любит людей, а любит деньги. Однако рождественские духи помогут Скруджу полюбить и что-то, куда более важное звона монет. Потрясающая зимняя сказка, доказывающая, что измениться может, казалось бы, самый безнадёжный, главное — не растерять в себе хотя бы частицу человечности.

«Старый «новый» год»

Удивительная новогодняя история, переплетающая жизни людей. В новый год с новыми надеждами, новыми начинаниями и старыми друзьями. Произойти может, что угодно, главное оставлять в своем сердце места для чуда. И любви!

«Семьянин»

Сегодня ты успешен и богат — престижная работа, дорогие автомобили, потрясающая квартира, шикарные женщины. А уже завтра будешь продавать автопокрышки и покупать одежду в секондхенде. Вот такое оно, рождественское «чудо»!

«Кошмар перед рождеством»

Это творение Тима Бертона для тех, кто не выносит приторной рождественской радости. Самое время посетить царство Хэллоуин, где царь ужасов Джек Скелингтон настолько хотел дарить людям счастье и радость, что превратил их жизнь в кошмар. Кажется, в жизни многих встречался такой Джек Скелингтон, не правда ли?

«Гринч — похититель Рождества»

Еще один фильм из разряда рождественских страшилок. И снова с Джимом Керри в главной роли. Страшный, волосатый и зелёный Гринч живёт в полном одиночестве на горе и люто ненавидит рождество. Он абсолютно не понимает, почему остальные так счастливы когда ему так плохо?

Решив исправить эту вселенскую несправедливость, Гринч принимает единственно верное решение — украсть рождество.

Поучительная история о старой, как мир истине — внешность обманчива. Моральное уродство, куда страшнее внешних недостатков. А также про то, как сильны порой могут быть обиды, нанесенные в детстве.

«Эта замечательная жизнь»

Эту кино классику регулярно показывают ведущие телеканалы США в рождественский сочельник, начиная с 70-х годов. Ничего не напоминает? Да, у американцев тоже есть своя «Ирония судьбы». Эта история о Джордже Бейли, не выдерживающем навалившихся трудностей и помышляющем о самоубийстве. Но в Рождество все возможно, и Небеса посылают Джорджу ангела-хранителя, единственным свободным оказывается Ангел второго класса, не получивший еще даже крылья. Это важные шаги для них обоих: Ангелу нужно заслужить крылья, а Джорджу обрести любовь к жизни, к такой прекрасной жизни.

«Привет семье!»

Все знают, что родственников не выбирают. Вот и семья Стоунов очень милые и дружные, но не для Мередит, новой подруги их любимого сыночка. По ходу знакомства со сбалмошной семейкой, многие скелеты, бережно хранящиеся долгие годы, неожиданно вылезут из шкафов. Из-за чего поначалу ничего не предвещающий рождественский ужин, грозит обернуться семейной трагедией.

«Реальная любовь»

Хочется любви, улыбок и волшебства? Тогда вам нужна реальная любовь! Входя в нашу жизнь, она согревает сердца, придает нам смысл, мотивирует на свершения. Любовь более чем реальна. Она поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, — до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце. Отличный актерский ансамбль и живой сюжет этого фильма докажут вам это.

Андрей Горюнов