Японское правительство всерьез рассматривает вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на японское агентство Kyodo.

По мнению совета национальной безопасности страны, война может начаться из-за вторжения сил Южной Кореи в КНДР, ракетного удара Северной Кореи по Японии, столкновения сил КНДР и Южной Кореи, а также упреждающего удара американских вооруженных сил по полуострову.

При этом в случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что согласно данным разведки, Северная Корея создала новый искусственный спутник «Kwangmyongsong-5».

Дмитрий Санников