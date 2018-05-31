ВЦИОМ выяснил, какие проблемы россияне считаютглавными проблемами детства и детей, сообщает DEITA.RU. россияне считают главными проблемами детства и детей. Данные опроса имеются в распоряжении РИА Новости.

Так, по данным, которые имеются в распоряжении РИА "Новости", на первом месте — детский алкоголизм и наркомания (вместе — 37%) и низкий уровень жизни семей с детьми (34%).

По первому пункту в последнее десятилетие отмечается снижение уровня обеспокоенности (с 45-47% в 2009 году), однако по второму — отмечается рост актуальности (с 20% в 2009 году).

На третьем месте - тема воспитания в дошкольных и школьных учреждениях, эту проблему назвали 22% опрошенных. Обеспокоенность этой темой выросла в сравнении с 2016 годом на 9%.

О детской преступности и беспризорности вспомнили 8% и 6% опрошенных.

Ирина Петрова