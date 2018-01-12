"Левада-центр" провел исследование, которое показало довольно интересные результаты, сообщает «Deita.ru».

Количество россиян, выступающих против внебрачного секса, абортов и однополых отношений, стало максимальным с начала проведения исследований на эту тему 20 лет назад.

К измене в браке весьма негативно относятся 68% респондентов, при том женщины более лояльны к изменам, чем мужчины. Однополую любовь не признают 81% россиян. Треть опрошенных женщин выступает категорически против абортов, причем жительницы периферии гораздо более терпимы к таким манипуляциям нежели горожанки.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что секс в Швеции запрещен без письменного согласия женщин.

Таисия Масина