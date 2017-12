2017 был не самым простым годом, но кое-какая техника, протестированная за последние 12 месяцев, принесла много радости и удовольствия. «Deita.ru»представляет список лучших гаджетов 2017 года, составленный Engadget.

1. iPhone X

Последний iPhone от Apple является кардинальным отходом от привычной формулы смартфонов компании. Кнопка «Домой» наконец-то исчезла, а новая технология Apple Face ID работает лучше, чем ожидали, и дает разработчикам приложений еще один повод для новых опытов.

Что действительно впечатлило в iPhone X, это то, как Apple переписала правила относительно того, каким должен быть iPhone, и все же ей удалось создать приятный и знакомый смартфон будущего.

2. Galaxy S8 / S8 Plus

Samsung Galaxy S8 и S8 Plus были замечательным «возвратом в форму» для компании, погрязшей в спорах. Как обычно, Samsung сочетает в себе превосходную мощность с действительно феноменальными камерами. Для поклонников Android аппаратное обеспечение Samsung не имеет себе равных.

3. Ноутбук Microsoft Surface

Кажется, что Macbook’и повсюду, но Microsoft, похоже, может стать королем дизайна ноутбуков. Ноутбук Surface вобрал в себя большую часть того, что пользователи так любят в линейке Surface Pro от Microsoft, и адаптировал его к более традиционной форме. У него отличное время автономной работы и великолепный 13,5-дюймовый экран.

Самый большой минус ноутбука Surface - это то, что он поставляется с заблокированной версией Windows 10 S, но это легко исправить при обновлении до Windows 10 Pro, и этот процесс намного проще, чем кажется.

4. Nintendo Switch

Установленные игры, такие как The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey, являются одними из лучших, если не самыми лучшими, в своих сериях. Недавно Nintendo сказала, что на данный момент продано более 10 миллионов гибридных игровых приставок и новая консоль готова обогнать продажи Wii U за один год.

5. Xbox One X

Это самая мощная игровая консоль, доступная прямо сейчас. Microsoft с самого начала была ясна: если мощность являетесь вашим самым большим приоритетом, то Xbox One X - это то, что вам нужно.

6. Mighty

В то время как многие люди более чем счастливы брать свои телефоны повсюду, крошечныйiPod Shuffle Mighty будет отличным компаньоном для тренировок или длительных прогулок.

7. Sony WH-1000XM2

Название может быть труднопроизносимым, но эти наушники от Sony - это, пожалуй, лучшие наушники, которые были протестированы Engadget в 2017 году. Это немалый подвиг, так как в этом году было опробовано немало впечатляющих гарнитур.

Плюс ко всему, Sony увеличила время автономной работы до 30 часов использования при включенном Bluetooth и шумоподавлении.

8. DJI Spark

Долгое время покупка достойного дрона означала выброс кучи денег. Больше не нужно тратить на это десятки тысяч. DJI Spark - один из самых скромных по цене дронов, но что действительно удивляет - его очень легко подобрать и начать использовать. Вам даже не нужен телефон или контроллер - просто запустите, и управляйте им, используя жесты.

9. Cadillac Super Cruise

Super Cruise от Cadillac получает очки за то, что облегчает длинные поездки. Самая большая разница между Super Cruise и другими полуавтономными системами вождения заключается в том, что вы можете полностью убрать руки с руля.

Целый набор камер подстроен под вас, и пока вы не смотрите на дорогу, вы можете возиться с телефоном, разговаривать с пассажирами или просто отдохнуть.

Алина Калинина