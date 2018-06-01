Интересное и полезное исследование провели специалисты "Росконтроля", сообщает DEITA.RU.

Они исследовали 59 образцов сыра популярных марок в ценовой категории 270-450 рублей за килограмм. Из них 38 оказались фальсификатом.



В черный список попали такие производители, как :«Переславский Сыродельный завод»,"СДМ", «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», FreshFoods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Данковский молочный завод», «Каменский маслосыркомбинат».

В половине фальсифицированных образцов нашли высокое содержание транс-изомеров жирных кислот. Это значит, что молочный жир заменили не только традиционным пальмовым маслом, но и гидрогенизированным растительным либо говяжьим жиром.



Специалисты "Росконтроля" предупреждают, что минимальная розничная цена натурального сыра, изготовленного из молока – 420 — 450 рублей за килограмм. Все, что стоит дешевле, в основном это сырный либо сыроподобный продукт.

Таисия Масина